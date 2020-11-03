Дефицит бюджета Москвы в 2021 году составит 510 млрд рублей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета Москвы в следующем году составит 510 млрд рублей, в последующие два года планируется его снижение до 183,4 млрд в 2023 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета (в 2022 г. - 340,6 млрд. рублей, в 2023 г. - 183,4 млрд. рублей). Снижение дефицита будет обеспечено за счет экономии расходов, в том числе при проведении госзакупок, говорится в сообщении.

Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 млрд рублей в 2021 г. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 млрд рублей и 44,1 млрд рублей в 2022 и 2023 гг. соответственно.

"Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен", - отметили в пресс-службе мэрии.

По мнению московских властей, "привлечение займов станет необходимой и экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в инфраструктуру и заложить тем самым основу для будущего развития города". Займы планируется привлекать путем размещения гособлигаций Москвы, "как наиболее эффективного рыночного инструмента, принятого в мировой и российской практике", отметили столичные власти.

В мэрии напомнили, что правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга.

Там уточнили, что в настоящее время госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета), "поэтому привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета".

Проект московского бюджета

Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы "Интерфаксу" сообщили, что проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы внесен в столичный парламент.

"3 ноября правительство Москвы одобрило и внесло в Московскую городскую Думу проект закона Москвы "О бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Проект бюджета был сформирован исходя из оценки влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на бюджетную систему города в 2020 г., а также с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста в 2021 г. и последующие годы", - заявили в пресс-службе.

Согласно сообщению, власти полностью выполнят социальные обязательства перед москвичами, а также профинансируют дополнительные расходы по борьбе с коронавирусом.

Согласно документу, расходы бюджета Москвы в 2021 г. планируются в объеме 3 152,75 млрд рублей - на уровне, утвержденном законом о бюджете на 2020 г. (100,1%).

"В 2022-2023 гг. планируется рост расходов темпами 2,6-3,3% в год. С точки зрения структуры расходов проект бюджета Москвы на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным", - говорится в сообщении.

При этом в релизе отмечается, что снижение доходов бюджета, поступающих от наиболее пострадавших отраслей городской экономики (общественное питание, бытовые услуги, туристическая деятельность), в значительной части было компенсировано ростом поступлений от организаций обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей, развитие которых является приоритетом для правительства Москвы.