Москва в 2021г. впервые более чем за 10 лет прибегнет к заимствованиям

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы в 2021 году прибегнет к бюджетным заимствованиям впервые более чем за 10 лет, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам во вторник.

"Важно, что столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов, связанное в том числе, с принятыми правительством Москвы мерами поддержки в виде налоговых льгот. Для этого впервые более чем за 10 лет правительство Москвы выходит на рынок заимствований", - сказал Ефимов.

"Мы понимаем, что в период перезапуска экономики и ее восстановления после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в виде госзаказа, и мы не хотим изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее, как инвестор", - добавил заммэра.

Он напомнил, что в соответствии с проектом бюджета города в следующем году планируется привлечь до 396 млрд рублей на рынке заимствований.

По словам Ефимова, расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3,15 трлн рублей - то есть на уровне 2020 года.

"Правительством Москвы сформирован социально-ориентированный бюджет: более 56% расходов города, а это 1,8 трлн рублей, будет направлено на социальную сферу. В том числе, заложен рост на 12% расходов на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года - расходы на него вырастут до 447,1 млрд рублей. На 7% увеличиваются расходы столицы на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной формах", - сообщил он.

В свою очередь вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян отметил, что город - "очень надежный и аккуратный заемщик".

"На сегодня городской долг составляет порядка 1.1% от объема доходов бюджета. Такой процент долга не сказывается на стабильности и стрессоустойчивости городского бюджета", - сказал Варданян журналистам.

По его словам, правительство города, понимая значимость предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, для социально-экономической стабильности в Москве, находясь в постоянном взаимодействии с деловыми объединениями, принимало и продолжает принимать и внедрять различные меры поддержки.

"Это потребовало от города перераспределение статей расходов при сильном сокращении статей доходов. Однако были сделаны шаги и приняты меры, направленные на упрощение доступа субъектов МСП к финансовым мерам поддержки (различного рода субсидии), расширен перечень этих мер, актуализированы инструменты поддержки экспортеров, включая работу на онлайн-площадках", - добавил Варданян.

Ранее во вторник правительство Москвы одобрило проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, и мэр Москвы Сергей Собянин направил его в Мосгордуму.