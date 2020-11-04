Вильфанд посоветовал москвичам "переобуть" машины до 10 ноября

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Начало ноября в Москве будет бесснежным, но летнюю автомобильную резину уже пора начинать менять на зимнюю, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"До конца недели снега в столице по прогнозам не видно", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

По его словам, в среду, 4 ноября, в Москве температура воздуха составит 8-10 градусов темпа, по Московской области - до 11 градусов.

В четверг, 5 ноября, в столице ожидается 7-10 градусов, в пятницу, 6 ноября, - 6-8 градусов, в субботу, 7 ноября, - 5-10 градусов тепла.

По словам Вильфанда, понедельник, 9 ноября, будет "переходным днем", максимальная температура прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла. Со вторника, 10 ноября, ожидается понижение градусов на 5-6, и температура приблизиться к своей климатической норме.

Начиная с 10 ноября, отметил он, ожидается "заметное понижение температуры, и фон температур будет близок к своим многолетним значениям: небольшое отрицательное значениям ночью, а днем - небольшие положительные значения".

В связи с этим Вильфанд считает, что в начале ноября самое время сменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю.

"Выходные - время менять резину, потому что температура (скоро) будет близка к нулевой отметке. Даже если максимальная температура + 3 + 5 градусов, то все равно уже надо менять, потому что при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой", - сказал собеседник агентства.

В то же время он посоветовал не ждать устойчивого снежного покрова в Москве до конца ноября. "Не нужно торопить зиму", - заявил Вильфанд.

В ноябре в Москве среднемесячная температура будет выше нормы, "но месяц сам по себе будет неоднородным с периодами значительного потепления и заметного похолодания".