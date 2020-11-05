В Гидрометцентре сообщили, что жара не убивает коронавирус

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха выше 30 градусов не способствует разрушению коронавирусной инфекции, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Я разочарую вас: точной информации о том, что высокая температура, выше 30 градусов, разрушает коронавирус, всё-таки нет", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, примером этому может служить ситуация в странах, где наблюдаются высокие температуры, в частности, он назвал Турцию, Израиль, Китай, где "бурно происходил прогресс заболеваемости".

Вместе с тем Вильфанд уточнил, что "летом наблюдается сильная коротковолновая радиация, прежде всего ультрафиолетовая, она и препятствует развитию коронавируса".

Научный руководитель Гидрометцентра сказал, что "в ближайшие полгода в РФ не стоит рассчитывать на максимальную температуру воздуха".

По его словам, начавшийся ноябрь на всей территории России будет теплым, и температура воздуха по стране будет "выше или около климатической нормы".