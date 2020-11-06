Задержанному в образе Христа у здания ФСБ акционисту грозит до 30 суток ареста

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют протокол на задержанного у здания в ФСБ на Лубянке Павла Крисевича за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

"Крисевич находится в ОВД Китай-город, ему вменяют ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия), – сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что у здания ФСБ на Лубянке задержан акционист в образе Христа.

По данным СМИ, акция проводилась в поддержку заключенных по "политическим мотивам".

В 2016 году акционист Петр Павленский поджигал двери здания ФСБ на Лубянке. Сейчас он находится во Франции на правах политического беженца, но его уже осудили за уголовные преступления.