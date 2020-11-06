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Задержанному в образе Христа у здания ФСБ акционисту грозит до 30 суток ареста

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют протокол на задержанного у здания в ФСБ на Лубянке Павла Крисевича за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

"Крисевич находится в ОВД Китай-город, ему вменяют ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия), – сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что у здания ФСБ на Лубянке задержан акционист в образе Христа.

По данным СМИ, акция проводилась в поддержку заключенных по "политическим мотивам".

В 2016 году акционист Петр Павленский поджигал двери здания ФСБ на Лубянке. Сейчас он находится во Франции на правах политического беженца, но его уже осудили за уголовные преступления.

Москва ФСБ Лубянка Павел Крисевич

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