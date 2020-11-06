Суд арестовал мужчину, появившегося у здания ФСБ в образе Христа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток Павла Крисевича, который был задержан накануне у здания ФСБ на Лубянке за акцию в образе Иисуса Христа.

Крисевич признан виновным по ч.1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в пятницу.

Накануне, 5 ноября, сотрудники полиции задержали Крисевича во время его акции у здания ФСБ на Лубянке. Акционист был в образе Христа на распятии, и вокруг него горели тома материалов дел.

Изначально ему вменяли повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), но так как штраф за последнюю акцию еще не вступил в силу, ему изменили обвинение на неповиновение законному распоряжению полицейского.

По данным СМИ, акция проводилась в поддержку заключенных по "политическим мотивам".