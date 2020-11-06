Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:26Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Источник назвал возможную причину ДТП с участием машины Оверчука

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Выезд легковушки на полосу встречного движения мог спровоцировать аварию с участием автомобиля вице-премьера РФ Алексея Оверчука на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

МоскваВице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспектеВице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспектеЧитать подробнее

"Предварительно, в аварии виноват водитель легкового автомобиля "Таврия". Он выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Источник уточнил, что Оверчук в момент аварии находился в BMW.

В пятницу вечером на Кутузовском проспекте в Москве напротив парка Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, среди них - вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Как сообщил пресс-секретарь зампреда правительства Андрей Матвеев, Оверчук был доставлен в Центральную клиническую больницу,

Москва Алексей Оверчук

Новости по теме

Новости

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте
Пандемия коронавируса

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москвичей предупредили о существенном похолодании на следующей неделе

Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Экономический кризис

Собянин допустил привлечение Москвой более 700 млрд руб. в виде займов

Обыски в ФБК объяснили уголовным делом против его директора

Чиновники отметили снижение заработков таксистов в Москве

В московский офис ФБК пришли с обысками

В московский офис ФБК пришли с обысками

В Москве задержали виновницу аварии с 3 пострадавшими на остановке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');