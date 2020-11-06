Источник назвал возможную причину ДТП с участием машины Оверчука

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Выезд легковушки на полосу встречного движения мог спровоцировать аварию с участием автомобиля вице-премьера РФ Алексея Оверчука на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно, в аварии виноват водитель легкового автомобиля "Таврия". Он выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Источник уточнил, что Оверчук в момент аварии находился в BMW.

В пятницу вечером на Кутузовском проспекте в Москве напротив парка Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, среди них - вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Как сообщил пресс-секретарь зампреда правительства Андрей Матвеев, Оверчук был доставлен в Центральную клиническую больницу,