Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

Алексей Оверчук Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук пострадал в результате автомобильной аварии на Кутузовском проспекте. В настоящее время он доставлен в Центральную клиническую больницу, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь заместителя председателя правительства Андрей Матвеев.

"Алексей Логвинович действительно пострадал в результате автоаварии, в настоящее время он находится в ЦКБ", - сказал Матвеев.

Он воздержался от комментариев по поводу состояния вице-премьера.

В свою очередь источник агентства сообщил, что авария произошла на Кутузовском проспекте, напротив парка Победы, с участием трех автомобилей.

По словам собеседника, пострадали два человека.

В пресс-службе столичного управления полиции подтвердили факт ДТП, без уточнения подробностей аварии и числа пострадавших.