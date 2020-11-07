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Задержанных в центре Москвы активистов "Левого фронта" отпустили

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полиция отпустила двоих активистов "Левого фронта", которые в субботу были задержаны во время проведения пикетов у здания Госдумы в Москве, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

Как он рассказал "Интерфаксу", их отпустили с обязательствами о явке для составления протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Ранее полиция задержала двоих активистов "Левого фронта", вышедших на пикеты у здания Госдумы в центре столицы с требованием социальных реформ. Задержанные активисты были доставлены в ОВД "Тверской".

Москва Левый фронт Госдума Сергей Удальцов

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