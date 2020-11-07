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"Левый фронт" сообщил о задержании двоих активистов в Москве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали двоих активистов "Левого фронта", вышедших на пикеты у здания Госдумы, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

"Двух человек (активистов "Левого фронта" - ИФ) полиция задержала. Один из них был с портретом Ленина. Они проводили пикеты рядом со зданием Госдумы с требованием социальных реформ и социальной справедливости", - сказал "Интерфаксу" Удальцов в субботу.

По его словам, задержанных доставили в ОВД "Тверской", к ним направляется адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Участники "Левого фронта" в субботу возложили цветы к мавзолею Ленина по случаю 103-й годовщины Октябрьской революции.

В акции приняли участие представители КПРФ: лидер компартии Геннадий Зюганов, зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин и другие.

Помимо КПРФ и "Левого фронта" в акции приняли участие Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, женское движение "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи, движение "Дети войны".

По окончании акции на Красной площади представители левых движений встали в одиночные пикеты около здания Госдумы, на Тверской улице, Лубянке, Большой Дмитровке и Пушкинской площади с требованием государственной социальной поддержки граждан России.

7 ноября отмечается день Октябрьской революции (25 октября по старому стилю). Коммунисты и представители лево-патриотических сил ежегодно проводят свои акции в этот день.

Москва Левый фронт

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