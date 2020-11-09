Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 08.11В России 1 774 334+20 498В мире 50 395 314+562 639

В московских школах с 2021 года будут готовить "журналистов будущего"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В 2021 году в столичных школах откроется новое направление предпрофессионального образования - "Медиакласс в московской школе", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

В медиаклассах "будут готовить журналистов будущего - специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента", заявила Ракова. "Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях. Стоит отметить, что предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников", - сказала она.

По ее словам, обучение будет идти по шести основным направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях.

Проект "Медиакласс в московской школе" стартует в 2021 году в каждом округе Москвы. Партнерами проекта станут ведущие вузы столицы - МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МГПУ, РГУ имени Косыгина, МПГУ и другие. Для расширения образовательных возможностей, повышения культуры речи и навыков публичного выступления учащихся планируется также участие в качестве партнеров проекта театральных вузов столицы: Театрального института имени Щукина и ГИТИС.

Оператором проекта "Медиакласс в московской школе" выступит Московский центр качества образования. Главным информационным партнером проекта и одной из ведущих площадок для стажировок учащихся медиаклассов в системе образования столицы станет Московский образовательный телеканал - МосОбрТВ, на базе которого ребята будут знакомиться со спецификой будущей профессии, научатся работать на современном оборудовании и посетят мастер-классы и семинары специалистов-практиков, мастеров своего дела.

В этом учебном году число учащихся предпрофессиональных классов в столичных школах выросло более чем на 20%. Занятия в медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, курчатовских, атомных, предпринимательских и ИТ-классах посещают свыше 45 тыс. ребят, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее.

Анастасия Ракова Москва

Новости

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

В СКР назвали основные версии падения самолета в Подмосковье

В СКР назвали основные версии падения самолета в Подмосковье

В Москве за сутки госпитализировали 1 175 пациентов с COVID-19

74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах
Пандемия коронавируса

В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система check in

В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система check in
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки в больницы попали более 1 400 пациентов с COVID-19

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');