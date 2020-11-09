В московских школах с 2021 года будут готовить "журналистов будущего"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В 2021 году в столичных школах откроется новое направление предпрофессионального образования - "Медиакласс в московской школе", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

В медиаклассах "будут готовить журналистов будущего - специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента", заявила Ракова. "Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях. Стоит отметить, что предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников", - сказала она.

По ее словам, обучение будет идти по шести основным направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях.

Проект "Медиакласс в московской школе" стартует в 2021 году в каждом округе Москвы. Партнерами проекта станут ведущие вузы столицы - МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МГПУ, РГУ имени Косыгина, МПГУ и другие. Для расширения образовательных возможностей, повышения культуры речи и навыков публичного выступления учащихся планируется также участие в качестве партнеров проекта театральных вузов столицы: Театрального института имени Щукина и ГИТИС.

Оператором проекта "Медиакласс в московской школе" выступит Московский центр качества образования. Главным информационным партнером проекта и одной из ведущих площадок для стажировок учащихся медиаклассов в системе образования столицы станет Московский образовательный телеканал - МосОбрТВ, на базе которого ребята будут знакомиться со спецификой будущей профессии, научатся работать на современном оборудовании и посетят мастер-классы и семинары специалистов-практиков, мастеров своего дела.

В этом учебном году число учащихся предпрофессиональных классов в столичных школах выросло более чем на 20%. Занятия в медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, курчатовских, атомных, предпринимательских и ИТ-классах посещают свыше 45 тыс. ребят, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее.