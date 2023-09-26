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В Москве 37 тысяч старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве больше 37 тысяч учеников 10-11-х классов из 360 школ учатся в предпрофессиональных классах, сообщила сайту мэрии и.о. заммэра города Анастасия Ракова.

"В московских школах действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки - это IT, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы, - напомнила она. - Поступая в такой класс, ребенок попадает в систему преемственности "школа - колледж - вуз - предприятие"".

Обучение в предпрофессиональном классе - это не просто профориентация: теперь благодаря новому стандарту, заканчивая школу, каждый выпускник такого класса будет иметь набор практических навыков, выработанных на современном оборудовании, опыт взаимодействия с потенциальным работодателем на предприятии, собственное научное исследование или разработку, свидетельство о получении рабочей профессии и четкое осознание того, кем же он хочет стать, когда вырастет.

Ракова отметила, что в предпрофессиональных классах на сегодняшний день обучаются более трети всех старшеклассников города. Ежегодно большой процент выпускников предпрофессиональных классов поступает в высшие учебные заведения, в том числе в вузы - партнеры предпрофессиональных классов, на базе которых дети и проходили подготовку.

По статистике, с 2015 года доля первокурсников-москвичей в ведущих столичных вузах, например, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Сеченовском университете, НИУ ВШЭ и других, стала в 1,5-3 раза больше, в том числе благодаря проектам предпрофессионального образования, отметила заммэра.

Она напомнила, что новый стандарт предпрофессионального образования, разработанный и апробированный в прошлом учебном году, включает углубленное изучение профильных предметов, обязательные предпрофессиональные спецкурсы, комплексную экскурсионную программу на предприятиях, получение профессии на базе колледжа, проектно-исследовательскую деятельность в вузах, а также сбалансированную учебную нагрузку.

Анастасия Ракова МФТИ МГТУ НИУ ВШЭ
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