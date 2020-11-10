Власти Москвы выделят деньги на поддержку бизнеса в случае жестких ограничений

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Из бюджета Москвы могут быть выделены дополнительные средства на меры поддержки столичного бизнеса в случае введения новых жестких ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"При необходимости, если действительно будут жесткие ограничения, мы рассмотрим этот вопрос (о мерах поддержки бизнеса - ИФ) дополнительно. Резервы в бюджете запланированы на следующий год. При необходимости на эти цели мы сможем направить дополнительные средства", - сказал Ефимов журналистам во вторник.

Он напомнил, что во время весенних карантинных ограничений в Москве был принят ряд пакетов мер поддержки предпринимательства на сумму почти 90 млрд рублей.

"Помимо отсрочек, освобождения от уплаты имущественных платежей, арендной платы, имущественных налогов мы предусмотрели механизм предоставления льготных кредитов, то есть субсидирования процентной ставки для всех без исключения субъектов малого предпринимательства. Это является важным долгосрочным проектом по поддержке и восстановлению экономики и предпринимательской активности", - добавил Ефимов.