Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Власти Москвы выделят деньги на поддержку бизнеса в случае жестких ограничений

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Из бюджета Москвы могут быть выделены дополнительные средства на меры поддержки столичного бизнеса в случае введения новых жестких ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"При необходимости, если действительно будут жесткие ограничения, мы рассмотрим этот вопрос (о мерах поддержки бизнеса - ИФ) дополнительно. Резервы в бюджете запланированы на следующий год. При необходимости на эти цели мы сможем направить дополнительные средства", - сказал Ефимов журналистам во вторник.

МоскваВласти Москвы пока не планируют локдаун в столицеЧитать подробнее

Он напомнил, что во время весенних карантинных ограничений в Москве был принят ряд пакетов мер поддержки предпринимательства на сумму почти 90 млрд рублей.

"Помимо отсрочек, освобождения от уплаты имущественных платежей, арендной платы, имущественных налогов мы предусмотрели механизм предоставления льготных кредитов, то есть субсидирования процентной ставки для всех без исключения субъектов малого предпринимательства. Это является важным долгосрочным проектом по поддержке и восстановлению экономики и предпринимательской активности", - добавил Ефимов.

Москва

Новости по теме

Новости

Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов

Пандемия коронавируса

В Подмосковье заблокируют соцкарты пожилых и переведут студентов на удаленку

В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников

В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников

Майский антирекорд по суточному приросту COVID-19 побит в Москве

В московских школах с 2021 года будут готовить "журналистов будущего"

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

В СКР назвали основные версии падения самолета в Подмосковье

В СКР назвали основные версии падения самолета в Подмосковье

В Москве за сутки госпитализировали 1 175 пациентов с COVID-19

74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');