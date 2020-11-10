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Решетников отметил замедление восстановления экономики РФ в октябре

По словам главы Минэкономразвития, российская экономика неплохо восстанавливалась в августе и сентябре

Решетников отметил замедление восстановления экономики РФ в октябре
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Экономка РФ по ряду показателей в октябре вышла на прошлогодний уровень, но в целом пока функционирует "на чуть сниженных оборотах", после активного восстановления летом и в сентябре сейчас наблюдается замедление восстановления, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Рязанской области.

"Ситуация непростая. Экономика достаточно неплохо восстанавливалась и в августе, и в сентябре. Сейчас эпидемиологическая ситуация тревожная, поэтому восстановление экономики на сегодняшний момент - мы видим замедление в этом процессе, есть тревожные настроения, тревожные ожидания у бизнеса", - сказал министр.

При этом он отметил, что по ряду объективных показателей, которые характеризуют в первую очередь промышленное развитие, произошло практически восстановление до прошлогодних уровней.

"Объем погрузки по железным дорогам у нас в октябре вышел на уровень прошлого года, энергопотребление за вычетом фактора нефтяной сделки ОПЕК+ тоже восстановилось. По обороту контрольно-кассовой техники за исключением ряда отраслей восстановление, в том числе и в секторе МСП, тоже состоялось. В общем мы видим, что по объективным параметрам, при том что есть настроения (тревожные - ИФ), по этим параметрам экономика пусть на чуть сниженных оборотах, но функционирует", - охарактеризовал министр текущую ситуацию в экономике.

Решетников также отметил, что у правительства есть эффективные индикаторы мониторинга ситуации на предприятиях - "это обороты контрольно-кассовой техники", и, в случае необходимости, "будем ставить вопрос о каких-то дополнительных мерах (поддержки - ИФ).

Он сообщил, что по поручению президента РФ уже готовится постановление о дополнительной отсрочке на три месяца по уплате налогов для предприятий в сфере туризма и услуг.

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"Мы проанализировали перечень отраслей. Есть ряд сфер, которые не восстановились. Мы это видим по обороту контрольно-кассовой техники. Мы этот перечень видов деятельности сформировали - это все что связано с досугом, с детскими клубами, с кинопоказом, с туризмом. И этим отраслям будет представлена дополнительная отсрочка по уплате перенесенных налогов. Они с 1 октября должны были уплачивать те налоги, которые по итогам I квартала были перенесены, а это, как правило, достаточно большой объем налогов. По поручению президента сейчас постановление находится на согласовании - на квартал просто будет передвинуто", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, готовятся поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые сохранят возможность господдержки в 2021 году для компаний, торгующих подакцизными товарами.

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"Мы на следующий год продляем то, что очень важно для туризма и для общепита, а именно - возможность получения поддержки тем, кто торгует подакцизными товарами. Не секрет, что все кафе, все рестораны осуществляют торговлю спиртными напитками, это нормально, без этого бизнес нерентабелен. Традиционно есть ограничение, что господдержка таким компаниям не может быть предоставлена, но в рамках антиковидного пакета весной мы это ограничение (на 2020 год - ИФ) сняли. Будем сейчас выходить с поправками в Бюджетный кодекс и эту возможность на 2021 год оставляем", - сказал Решетников.

Министр также сообщил, что с января 2021 года по программе поддержки МСП планируется снизить кредитную ставку для малых предприятий до 7% с действующих 8,5%.

Хроника 27 января – 10 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития РФ Максим Решетников

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