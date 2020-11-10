Москвичам пообещали морозы и снег грядущей зимой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Морозы и снег в Москве грядущей зимой будут, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В этом году готовимся к тому, что зима будет холоднее по температурным показателям, чем в предыдущий год, но теплее среднестатистической", - сказал Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" во вторник.

Ссылаясь на данные синоптиков, заммэра сообщил, что уровень осадков в городе будет соответствовать среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для уборки дорог зимой будут использовать в основном реагенты, оставшиеся с прошлого года.

"Цифра (объем оставшихся реагентов - ИФ) доходит примерно до 70%. Остальные 30% докупили. Потому что рассчитывать на совсем теплую зиму не приходится. Надо быть готовыми к работе в таких климатических условиях, в которых находится Москва", - пояснил заммэра.

Он напомнил, что в столице ежегодно зимой бывает от 60 переходов температуры через нулевые отметки. "Город надо содержать в работоспособном, безопасном состоянии", - добавил Бирюков.