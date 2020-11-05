Грядущая зима в России будет холоднее прошлогодней

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Предстоящая зима в России будет холодной, при этом температура воздуха ожидается выше или около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"В большей степени вероятности можно ожидать, что не ожидается такая аномально теплая зима, как в прошлом году", - уточнил Вильфанд.