SSJ-100 с неполадками в системе электроснабжения сел в "Шереметьево"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - На самолете "Сухой Суперджет-100", следовавшем из Уфы в Москву, частично отказала система электроснабжения, однако он благополучно сел в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэрофлота".

"На самолете "Сухой Суперджет", следовавшем из Уфы, во время полета произошел частичный отказ системы электроснабжения. Самолет занял безопасный эшелон, продолжил полет и благополучно совершил посадку в "Шереметьево"", - сказали в пресс-службе.

По ее информации, жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожало.