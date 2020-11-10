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SSJ-100 с неполадками в системе электроснабжения сел в "Шереметьево"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - На самолете "Сухой Суперджет-100", следовавшем из Уфы в Москву, частично отказала система электроснабжения, однако он благополучно сел в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэрофлота".

"На самолете "Сухой Суперджет", следовавшем из Уфы, во время полета произошел частичный отказ системы электроснабжения. Самолет занял безопасный эшелон, продолжил полет и благополучно совершил посадку в "Шереметьево"", - сказали в пресс-службе.

По ее информации, жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожало.

SSJ-100 Шереметьево Москва Аэрофлот

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