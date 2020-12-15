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Утверждены правила компенсации ГТЛК потерь от неисправностей SSJ-100

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила предоставления субсидий ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, 100% акций у Минтранса) на возмещение потерь, возникающих при предоставлении скидки авиакомпаниям за простои из-за технических неисправностей самолетов SSJ-100 из их парков.

Это постановление опубликовано на портале правовой информации. Оно регламентирует правила выдачи субсидий в 2020 году.

Из документа следует, что скидка будет рассчитываться как сумма арендных платежей по договорам, заключенным в период с 1 января 2016 года до 1 июля 2020 года на срок не менее 120 месяцев, за вычетом размера платежей за период простоя самолетов.

Под технической неисправностью подразумевается состояние самолета, не соответствующее требованиям документации разработчика.

Постановление подготовил Минтранс. В пояснительной записке к нему говорилось, что с 2015 года ГТЛК приобрела 44 SSJ-100, из них 43 поставила в лизинг авиакомпаниям "Ямал", "Азимут", "ИрАэро", "Якутия", "Северсталь", "БурАл" (прекратила деятельность несколько лет назад). Но за время эксплуатации самолетов "были выявлены проблемы технического характера, связанные с конструктивными особенностями". Это привело "к невозможности коммерческой эксплуатации, простоям и, как следствие, отказу арендаторов ГТЛК от внесения арендной платы ввиду невозможности использования имущества по назначению с целью получения прибыли".

Предложенные Минтрансом правила позволят нивелировать возможные судебные разбирательства между ГТЛК и производителем SSJ-100 - ПАО "Корпорация "Иркут" и избежать тем самым "существенных репутационных рисков", а кроме того, способствуют "выполнению авиакомпаниями социально-значимых обязательств в части регулярных пассажирских авиаперевозок в регионах", отмечало министерство.

В 2020 году на реализацию постановления планируется направить до 3,5 млрд руб., как говорилось в записке - за счет перераспределения денег, заложенных в бюджете-2020 для поддержки продаж ГТЛК другого продукта отечественного авиапрома - широкофюзеляжных самолетов Ил-96-400М.

Минтранс ГТЛК SSJ-100 Иркут

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