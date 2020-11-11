Батареи в квартирах москвичей сделают горячее из-за похолодания

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В связи с изменением погодных условий в столице принято решение увеличить температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил в среду, что в настоящее время в магистральных сетях температура составляет 82-84 градуса.

Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

"Так, при среднесуточной температуре плюс четыре температура теплоносителя составляет 75-77 градусов, при плюс трех - 77-79 градусов", - уточнил заммэра.

По его словам, регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.