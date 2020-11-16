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В Москву пришла метеорологическая зима

В Москву пришла метеорологическая зима
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москву пришла метеорологическая зима, 16 ноября среднесуточная температура впервые уйдет в минус, сообщают "Метеоновости".

В первой половине ноября средняя суточная температура воздуха составила на ВДНХ +4,5 градуса, что выше нормы на 4,2 градуса, и не было ни одного дня с отрицательной среднесуточной температурой.

В столичном регионе в понедельник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В городе максимальная температура будет до плюс 1 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2. Атмосферное давление к середине дня составит 763 мм ртутного столба.

Гидрометцентр России прогнозирует, что в ночь на вторник в Москве может похолодать до -7, в Подмосковье - до -10 градусов.

Москва Метеоновости

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