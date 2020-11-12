Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

В Москве во время пандемии закрылись 15 крупных и средних промпредприятий

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Среди крупных и средних промышленных предприятий в Москве во время пандемии закрылись 15, сообщил в четверг глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Мы весь год мониторили промышленные предприятия на предмет экономического состояния. Из крупных и средних предприятий за время пандемии у нас закрылось порядка 15 предприятий. Часть из них уже были в процедуре банкротства и пандемия просто ускорила этот процесс, а три предприятия в рамках сокращения переехали в другие регионы", - сказал Прохоров на заседании комиссии Мосгордумы, где обсуждался бюджет столицы.

Он подчеркнул, что основные системообразующие для города предприятия и крупные работодатели не пострадали. "Да, произошло снижение выручки и мы увидели снижение по налогам. Но таких моментов, которые вызывали бы ужас, мы не наблюдали", - добавил Прохоров

Глава департамента подчеркнул, что в бюджете Москвы на трехлетний период не предусмотрены какие-либо дополнительные меры поддержки промышленных предприятий к уже существующим.

"Москва обладает самой крупной линейкой мер поддержки промышленных предприятий, мы считаем, что они абсолютно адекватны и иных мер не закладывали", - сказал он.

Хроника 27 января – 12 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Александр Прохоров Москва Коронавирус

Новости

Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников

Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников

Московские школы перенесли ноябрьские каникулы на ранний срок

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки госпитализировали 1 426 пациентов с COVID-19

Больше 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Пандемия коронавируса

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели
Пандемия коронавируса

В Москве не будет елок и фестиваля "Путешествие в Рождество"

Запущено движение по участку ЦКАД в составе коридора из Европы в Китай

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

Ещё 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Рестораны и клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');