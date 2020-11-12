В Москве во время пандемии закрылись 15 крупных и средних промпредприятий

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Среди крупных и средних промышленных предприятий в Москве во время пандемии закрылись 15, сообщил в четверг глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Мы весь год мониторили промышленные предприятия на предмет экономического состояния. Из крупных и средних предприятий за время пандемии у нас закрылось порядка 15 предприятий. Часть из них уже были в процедуре банкротства и пандемия просто ускорила этот процесс, а три предприятия в рамках сокращения переехали в другие регионы", - сказал Прохоров на заседании комиссии Мосгордумы, где обсуждался бюджет столицы.

Он подчеркнул, что основные системообразующие для города предприятия и крупные работодатели не пострадали. "Да, произошло снижение выручки и мы увидели снижение по налогам. Но таких моментов, которые вызывали бы ужас, мы не наблюдали", - добавил Прохоров

Глава департамента подчеркнул, что в бюджете Москвы на трехлетний период не предусмотрены какие-либо дополнительные меры поддержки промышленных предприятий к уже существующим.

"Москва обладает самой крупной линейкой мер поддержки промышленных предприятий, мы считаем, что они абсолютно адекватны и иных мер не закладывали", - сказал он.