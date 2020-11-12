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Верховный суд решил провести процесс по делу Baring Vostok в Москве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в четверг определил Москву местом рассмотрения так называемого дела Baring Vostok, одним из обвиняемых по которому проходит американский бизнесмен Майкл Калви.

Согласно решению ВС РФ, дело будет направлено в Мещанский суд столицы.

Ранее в ноябре Генпрокуратура попросила ВС РФ направить дело Baring Vostok в Мещанский суд Москвы, а не в суд в Благовещенске. "Я полагаю, что имеются достаточные основания полагать, что дело не будет объективно рассмотрено на территории Благовещенска", - заявила в ходе заседания представитель надзорного ведомства.

По ее словам, из материалов дела следует, что обвиняемые не раз выезжали в регион в командировки и с учетом их служебного положения общались с представителями органов власти, через которых они могут попытаться оказать давление на суд в Благовещенске.

Прокурор добавила, что все фигуранты дела, кроме трех свидетелей, живут в столичном регионе. Поэтому она попросила, чтобы дело рассматривал московский суд. Защита обвиняемых не стала возражать против суда в Москве.

Дело Baring Vostok

Кроме Калви по этому делу проходят еще шесть человек: партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года. Фигуранты дела вину не признают.

ВС РФ Baring Vostok Майкл Калви Москва

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