Генпрокуратура попросила передать дело Baring Vostok Мещанскому суду

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура попросила Верховный суд России направить так называемое дело Baring Vostok в Мещанский суд Москвы, а не в суд в Благовещенске. Об этом в суде попросила прокурор.

"Я полагаю, что имеются достаточные основания полагать, что дело не будет объективно рассмотрено на территории Благовещенска", - добавила она.

По ее словам, из материалов дела следует, что обвиняемые не раз выезжали в регион в командировки и с учетом их служебного положения общались с представителями органов власти, через которых они могут попытаться оказать давление на суд в Благовещенске.

"Что касается беспристрастности и субъективности, то должны быть обеспечены достаточные гарантии, исключающие всякое сомнение в этом отношении. Учитывая перечисленные обстоятельства, я полагаю, что могут иметь место сомнения при судебном разбирательстве в Благовещенске", - отметила прокурор.

Она добавила, что все фигуранты дела, кроме трех свидетелей, живут в столичном регионе. Поэтому она попросила, чтобы дело рассматривал московский суд.

Защита обвиняемых не стала возражать против суда в Москве. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви при этом отметила, что не согласна с позицией прокуратуры о неспособности суда Благовещенска принять объективное решение.

Калви поддержал позицию своих адвокатов.

9 ноября Верховный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности "дела Baring Vostok", а также о продлении домашнего ареста обвиняемых до 13 января и о продлении ареста их имущества.

Кроме гражданина США Майкла Калви по делу проходят еще шесть человек: партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Они вину не признают.