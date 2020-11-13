Вестибюль станции "Новослободская" московского метро закроют на год

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Для замены эскалаторов, выработавших свой ресурс, с 21 ноября на год закроют вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии столичного метро, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу.

"При этом сама станция продолжит работу, поезда на ней будут останавливаться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на время работ попасть на "Новослободскую" можно через пересадочную с ней "Менделеевскую" Серпуховско-Тимирязевской линии.

В настоящее время для замены эскалаторов закрыты станции "Смоленская" и "Рижская".