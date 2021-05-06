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Станцию "Смоленская" синей ветки метро Москвы откроют в конце июня

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Работы по реставрации вестибюля и замене эскалаторов на станции метро "Смоленская" завершатся в этом году, открытие планируется в июне, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В конце июня месяца мы рассчитываем на то, что станция ("Смоленская" - ИФ) откроет свои двери", - сказал Ликсутов журналистам.

Он отметил, что в работе находится еще две станции, на которых меняют эскалаторные комплексы и ремонтируется все, "что связано с пассажирами и с важными инфраструктурными вещами".

В свою очередь, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский подчеркнул, что все работы идут по плану, а служебные помещения на "Смоленской" будут сданы в июле, что никак не повлияет на функционирование пассажирской зоны.

"Помимо всего прочего, в этом году будет открыта станция "Новослободская" и "Рижская", - сказал Козловский.

По его словам, в перспективе, с 2021 по 2024 год, планируется заменить эскалаторные комплексы еще на 6-7 станциях.

Станция московского метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыта с 22 февраля 2020 года.

Смоленская Арбатско-Покровская линия Московский метрополитен Максим Ликсутов Виктор Козловский Москва

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