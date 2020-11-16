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Полиция задержала одного из напавших на фотокорреспондента "Ъ"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нанесении побоев возбуждено после нападения на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова у одного из обменников в Москве. Один из нападавших на журналиста задержан, с него взяли подписку о невыезде, сообщает издание.

"В рамках расследования 13 ноября по адресу Кутузовский проспект, 18 был задержан житель Раменского района Подмосковья, 37-летний Роман Московский, который официально числится неработающим", - говорится в сообщении на сайте издания.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием от МВД.

12 ноября в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 116 УКР РФ (побои) по факту нападения на Жданова.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что его фотокорреспондент Анатолий Жданов вечером во вторник, 3 ноября, был избит во время выполнения редакционного задания по съемке курсов обмена валют на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел около некой операционной кассы без вывески, охранники которой избили фотографа, чтобы заставить его удалить кадры съемки. После этого они попытались забрать у него аппаратуру, но Жданову удалось вырваться. Он снял побои и обратился в отдел полиции по Дорогомиловскому району.

Коммерсант Анатолий Жданов

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