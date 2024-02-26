Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела об избиении фотокорреспондента "Ъ"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к двум и двум с половиной годам колонии Сергея Гребенюкова и Романа Московского, обвиняемых по делу о нападении на фотокорреспондента газеты "Коммерсантъ" в 2020 году, сообщила в понедельник Генпрокуратура РФ.

"Суд с учетом позиции гособвинителя назначил Гребенюкову наказание в виде 2 лет лишения свободы, Московскому - 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - заявили в надзорном ведомстве.

Гребенюков и Московский признаны виновными по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом).

"В суде установлено, что 3 ноября 2020 года в Москве Гребенюков, находившийся в форме сотрудника частного охранного предприятия, и Московский напали на фотокорреспондента Издательского дома АО "Коммерсантъ" Анатолия Жданова, который выполнял редакционное задание по фотосъемке обменных пунктов с курсами валют. Обвиняемые причинили ему телесные повреждения, отобрали фотокамеру и удалили сделанные им фотографии", - уточнили в Генпрокуратуре.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.