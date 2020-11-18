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Подозреваемой в убийстве двух детей в Москве стала их мать

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - По делу об убийстве двух маленьких детей на улице Тайнинской в Москве задержана их мать. Как сообщили в региональном управлении СК, на допросе она полностью признала вину.

Она сообщила следствию, что внезапно решила убить детей, а потом напилась.

Детей 2015 и 2017 годов рождения вечером во вторник нашли в квартире мертвыми со следами удушения. В тот же день было возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних.

Следствие планирует предъявить задержанной обвинение и попросить суд ее арестовать. Ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

СКР Москва

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