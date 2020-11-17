Двоих детей убили в квартире на северо-востоке Москвы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Во вторник вечером в квартире жилого дома на улице Тайнинская обнаружены тела двух малолетних 2015 и 2017 годов рождения, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство двух малолетних". Они проверят причастность матери к смерти детей. Сейчас допрашивают отца и соседей семьи. Чтобы установить точную причину смерти, проведут судебно-медицинские экспертизы.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов будет лично контролировать ход расследования.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что, по основной версии, детей задушила мать. Тела обнаружил отец, в этот момент дома находилась его жена – мать детей.

Между тем Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тел малолетних в квартире на северо-востоке Москвы. Сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры проверят, как родители умерших детей относились к их воспитанию, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, "по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования". Результаты проверки будет контролировать прокурор Москвы Денис Попов.