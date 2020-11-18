Последствия инцидента в больнице в Коммунарке ликвидированы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий разгерметизации кислородной линии в строящемся временном корпусе больницы "Коммунарка", где лечат пациентов с коронавирусом, завершена, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Там заверили, что "данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы".

В среду вечером в больнице №40 в московском районе Коммунарка, по данным МЧС, произошла разгерметизация кислородной линии "во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов".

Позднее в департаменте подтвердили разгерметизацию кислородной линии в строящемся корпусе больницы в Коммунарке. В Депздраве, а также в московском главке МЧС заявили, что пострадавших в результате инцидента нет, угрозы персоналу и больным также нет.

Происшествие не повлияло на работу действующих корпусов. Все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, переведены в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация.

Росздравнадзор занялся административным расследованием инцидента в больнице в Коммунарке. Об этом заявила "Интерфаксу" помощник руководителя территориального органа ведомства по Москве и Московской области Елена Баландина.