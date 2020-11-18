Кислородную трубу прорвало в пустом помещении больницы в Коммунарке

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В помещении больницы в поселке Коммунарка в Новой Москве прорвало кислородную трубу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Прорыв магистрали произошел в пустующей палатке временного коронавирусного госпиталя, не в основном здании больницы. Людей там не было. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Немного позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при прорыве трубы с кислородом пострадал рабочий. "За медпомощью обратился мужчина. Это рабочий, который занимался монтажом временных корпусов больницы для коронавирусных больных. Его состояние стабильное, ему оказывают помощь силами больницы", - сказал собеседник.

Позже в пресс-службе МЧС Москвы сообщили журналистам, что произошла "разгерметизация кислородной линии". Это случилось "во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов" в больнице в Коммунарке.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет и что нет угрозы для пациентов и персонала больницы. Соответствующие службы исправляют неисправность, добавили в московском МЧС.

В свою очередь в МЧС России сообщили, что больных на момент инцидента в корпусе не было. Утверждается, что происшествие не повлияло на работу действующих корпусов. В ведомстве заверили, что находящиеся на лечении пациенты в безопасности.

Аналогичную информацию обнародовал и департамент здравоохранения московского правительства.