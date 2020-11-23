Ликвидацией последствий снегопада в Москве занялись более 40 тыс. рабочих

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада в Москве, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств: более 9 тысяч единиц техники и свыше 40 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков", - сказал Бирюков.

По его информации, в настоящее время в городе продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель. "Собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - уточнил заммэра.

Он подчеркнул, что с утра понедельника рабочие приступили к очистке от снега крыш и выступающих элементов фасадов зданий, территория огорожена в соответствии с требованием безопасности, выставлены информационные таблички.

"Горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавил Бирюков.

Ранее в Метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что после сильного снегопада высота снежного покрова в столице выросла до 10 сантиметров.