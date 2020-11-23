Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Атмосферный циклон, пришедший столицу накануне, за неполные сутки существенно увеличил высоту снежного покрова мегаполиса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

По данным синоптиков, полученным с главной столичной метеостанции на ВДНХ в 9:00, утром высота снежного покрова в городе выросла до 10 см.

По прогнозу, снег в Москве продлится как минимум до полудня, температура воздуха в городе составит плюс 2-3 градуса.

В прошлом году первый временный снежный покров в Москве сформировался 31 октября.

В субботу, 21 ноября, в столичном регионе сформировался первый с начала холодов снежный покров, его высота достигала 5 см.