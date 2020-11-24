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В Москве построят съезд с Варшавского шоссе к станции "Остафьево" МЦД-2

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Новый съезд с Варшавского шоссе к станции Остафьево МЦД-2 будет построен в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект планировки на стадии разработки и будет готов до конца 2021 года", - отметила глава ведомства Юлиана Княжевская.

Она добавила, что проектируемая дорога, которая соединит Южную улицу и Залинейный переулок, будет иметь удобные съезды с Варшавского шоссе.

"Это даст возможность пустить автобусы от шоссе до станции Остафьево по новым маршрутам, а также разгрузить Варшавское и Симферопольское шоссе, ведь жители ближайших районов Москвы и Московской области смогут пересаживаться с автомобилей на поезда наземного метро", - подчеркнула Княжевская.

В ведомстве отметили, что на прилегающей территории появятся открытые перехватывающие парковки, где можно будет оставить машину и продолжить путь по МЦД.

Протяженность новой дороги составит более 2 км, в том числе в границах Московской области, где будет проведена реконструкция участка Залинейного переулка.

МЦД – новая транспортная система Московской агломерации. Маршруты соединят между собой территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.

В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.

Москва МЦД-2

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