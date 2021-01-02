Городские вокзалы построят на десяти станциях Московских центральных диаметров в 2021 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Строительство городских вокзалов на действующих и будущих станциях Московских центральных диаметров (МЦД) продолжат в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В следующем году как минимум десяток новых вокзалов будет построено", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия" (ВГТРК).

По словам столичного мэра, за 2020 год было построено почти 50 км железнодорожных линий и 15 вокзалов на станциях МЦД.

В приоритете у московских властей - строительство МЦД-3, добавил мэр.

Собянин также рассказал о темпах строительства столичного метрополитена.

"Почти 20 км линий построено (в 2020 году - ИФ), мы уже прошли 92% Большой кольцевой линии", - сказал мэр Москвы.

Он добавил, что продолжается строительство Троицкой линии, Солнцевской ветки в сторону Внуково, Дмитриевской ветки. Проектируются новые направления: на Рублево-Архангельское и ветка в сторону Новой Москвы, которая пройдет через Бирюлево.

МЦД соединит территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово - Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово.

Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.