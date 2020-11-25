Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде в ближайшие часы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

"Городские службы готовы к наступлению непогоды. Под особым контролем состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что при ухудшении погодных условий улично-дорожную сеть, пешеходные и общественные пространства обработают противогололедными материалами.

Власти столицы просят соблюдать автомобилистов скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве опустится до минус трех, по области - до минус пяти градусов, ожидаются небольшие осадки и туман.