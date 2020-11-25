Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:22Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде в ближайшие часы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

"Городские службы готовы к наступлению непогоды. Под особым контролем состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что при ухудшении погодных условий улично-дорожную сеть, пешеходные и общественные пространства обработают противогололедными материалами.

Власти столицы просят соблюдать автомобилистов скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве опустится до минус трех, по области - до минус пяти градусов, ожидаются небольшие осадки и туман.

Москва

Новости

В еще одной клинике сети "Чайка" скрывали случаи COVID-19 у пациентов

МВД опровергло слухи о "палочной" системе штрафов для москвичей без масок

В мэрии заявили, что данные об активности москвичей будут обезличены

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Машина влетела в пешеходов на северо-западе Москвы

Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже инфляции

Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже инфляции
Пандемия коронавируса

Собянин заявил о сглаживании ситуации с коронавирусом в Москве

Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что в Москве пропускной режим пока не обсуждается

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');