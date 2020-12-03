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В Москве из-за похолодания стали сильнее топить

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в связи с похолоданием в системе отопления повысили температуру, сообщил заммэра Петр Бирюков. Сейчас она в магистральных сетях составляет 103-105 градусов, добавил он.

По словам чиновника, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения меняют в зависимости от температуры на улице.

"При отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно нагревать до 130 градусов", - уточнил заммэра.

По данным Гидрометцентра России, прошедшей ночью температура в Москве опускалась до минус 8 градусов, это была самая холодная ночь в городе с начала сезона.

Москва Петр Бирюков Гидрометцентр

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