В Москве из-за похолодания стали сильнее топить

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в связи с похолоданием в системе отопления повысили температуру, сообщил заммэра Петр Бирюков. Сейчас она в магистральных сетях составляет 103-105 градусов, добавил он.

По словам чиновника, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения меняют в зависимости от температуры на улице.

"При отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно нагревать до 130 градусов", - уточнил заммэра.

По данным Гидрометцентра России, прошедшей ночью температура в Москве опускалась до минус 8 градусов, это была самая холодная ночь в городе с начала сезона.