Клубу Gipsy в Москве грозит штраф в 1 млн руб. за повторные COVID-нарушения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило повторные нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе GIPSY в центре столицы, за которые заведению грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

"Во время режима повышенной готовности запрещена работа всех развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, дискотек и кальянных. Однако 20 ноября клуб GIPSY повторно нарушил требования карантинного режима, предписанного указом мэра Москвы. То есть посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию, и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00. В связи с этим администрации клуба вручено уведомление о вызове в ОАТИ Москвы", - сообщил в четверг журналистам главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.