Московскому клубу Bla Bla Bar грозит закрытие за нарушение COVID-мер

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Нарушения мер профилактики COVID-19 выявлены в ресторане Bla Bla Bar во время концерта певца Niletto. Нарушения были зафиксированы сотрудниками Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, на концерте выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима, что является нарушением указа мэра Москвы N68.

Он отметил, что за нарушения заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

"Также информация о выявленных нарушениях в ресторане будет передана в столичный Роспотребнадзор",- добавил инспектор.

Концерт Niletto в ресторане Bla Bla Bar проходил вечером 11 декабря.