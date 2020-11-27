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Москву украсят к Новому году старыми арками и лампочками

Новых украшений и конструкций мэрия докупать не будет, заверил заммэра Петр Бирюков

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники комплекса городского хозяйства начали украшать Москву к Новому году, эти работы должны завершиться до 14 декабря, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

На Тверской, Манежной и Пушкинской площадях уже начали монтировать световые конструкции. Праздничное оформление появится во всех административных округах города и на парковых территориях, добавил он. В ходе этих работ будут использовать уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. За последние годы их скопилось достаточно и новых закупок для праздника не потребуется, отметил чиновник.

"На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки", - рассказал Бирюков.

По его словам, полюбившиеся москвичам большие световые арки снова поставят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере. На ВДНХ и в Парке Горького декоративные конструкции появятся как у центральных входов, так и по всей территории, световые композиции, скульптуры и ели разместят на месте газонов и клумб.

Территорию Северного речного вокзала "украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые будут освещать парк теплым золотистым светом", добавил заммэра.

Предновогодняя Москва

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Прохожая на Тверском бульваре
Москва Петр Бирюков

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