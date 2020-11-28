Россияне потратят на новогодние подарки меньше, чем в 2019 году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Средняя сумма, которую потратит гражданин России на подарки к Новому году, составит 11 800 рублей, в 2019 году средний новогодний подарочный бюджет оценивался в 13,5 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, опубликованные в субботу.

На вопрос о том, кому предназначены подарки в первую очередь, предполагающий несколько вариантов ответа, две трети респондентов (68%) назвали членов своих семей и родственников, в прошлом году таких респондентов было 74%.

Каждый третий респондент (32%), прежде всего, преподнесет новогодний подарок своему любимому человеку, в прошлом году такие планы были у 38% участников опроса.

По данным SuperJob.ru, каждый десятый (10%) респондент решил одарить на Новый год себя, в прошлом году этот показатель составил 11%.

Согласно опросу, на предстоящий Новый год желающих потратиться на подарки коллегам по работе оказалось вдвое меньше, чем в прошлом году - 6% и 12% соответственно.

Преподнести подарок друзьям на Новый год планируют 17% респондентов, в 2019 году это планировал каждый четвертый (24%) участник исследования.

Что касается сограждан, которые никому ничего не собираются дарить на Новый год, то на этот раз таких оказалось 15%, в прошлом году не хотели никого радовать подарками 11% опрошенных.

Опрос был проведен 17-23 ноября среди 5000 респондентов, представляющих экономически активное население России, в 691 населенном пункте всех федеральных округов.