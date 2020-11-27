В Москве с 1 января вырастут взносы на капремонт

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - С 1 января 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Москве увеличится на 66 копеек до 19,52 рубля за кв. м квартир в месяц.

Соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано в пятницу на сайте столичной мэрии.

В настоящее время москвичи платят за капремонт 18,86 рубля за кв. м.

В минувший вторник президиум правительства Москвы принял решение о том, что минимальный размер взноса за капремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%.

Кроме того, решением правительства совокупный рост платежки за жилищные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. При этом решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и др.) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.