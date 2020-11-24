Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже инфляции

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рост тарифов на услуги ЖКХ для населения с 1 января 2021 года будет ниже инфляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там заявили, что совокупный рост платежки за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года. будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%.

Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%.

"Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%",- отметили в пресс-службе.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и др.) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объёме.