Магазин "М.Видео" на юго-востоке Москвы закрыли из-за COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Магазин электроники "М.Видео" на Рязанском проспекте Москвы, где были выявлены факты заболевания сотрудников коронавирусом, опечатан специалистами Роспотребнадзора.

В сообщении службы отмечается, что в магазине выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения юридическим лицом мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции.

В частности, в магазине не соблюдалось социальное дистанцирование, не велось полноценное обеззараживание воздуха, не контролировалось соблюдение масочно-перчаточного режима, не были созданы условия для дезинфекции рук сотрудников и посетителей.

Несмотря на регистрацию в магазине трёх случаев новой коронавирусной инфекции среди работников, администрация не приняла меры, включая временное прекращение работы предприятия, за исключением торговли товарами первой необходимости, переход на удаленный режим работы, говорится в сообщении.

Помещение магазина опечатано, материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток.