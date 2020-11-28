Парку развлечений "Остров Мечты" грозят санкции за масочный режим

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в парке развлечений "Остров Мечты" на юге Москвы, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Он отметил, что часть посетителей находилась на территории развлекательного центра без масок, было зафиксировано отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и нарушения в части осуществления дезинфекционной деятельности.

Юридическому лицу грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток по решению суда по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания).

В настоящий момент парк продолжает работу, процедура временного запрета деятельности Роспотребнадзором в отношении "Острова Мечты" не применялась.

"Остров мечты" - крытый тематический парк развлечений. Открытие парка состоялось в конце февраля 2020 года, он находится в районе Нагатинский затон Южного административного округа Москвы.