Пострадавшим при пожаре в доме в Химках окажут материальную помощь

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара в многоэтажном доме жители Химок обеспечены горячим питанием, также им выплатят материальную помощь, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Пострадавшим горожанам оказывается необходимая помощь. На время ремонтных работ все желающие переселены в гостиницу и снабжены всем необходимым, включая трехразовое питание и психологическую помощь. Также администрация поможет жителям материально, назначив соответствующие выплаты", - приводятся в сообщении слова главы Химок Дмитрия Волошина.

В результате пожара, который произошел в ночь на воскресенье, были эвакуированы 100 человек, включая 15 детей, всех жильцов разместили в здании гимназии №4, для транспортировки было выделено шесть автобусов.

На месте происшествия развернута палатка МЧС, также организован специальный чат для жильцов дома с представителями администрации.

В пострадавшем доме восстановили подачу электричества и газа, холодное и горячее водоснабжение работают в штатном режиме. Завершаются работы по восстановлению теплоснабжения в двух из четырех подъездах.

По факту произошедшего проводится проверка.