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В подмосковных Химках горят два жилых дома

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в подмосковных Химках локализован, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС по Московской области.

"В 03.58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилых домах в городском округе Химки, улица Маяковского 8/12 и улица Первомайская 12/8. Два рядом стоящих жилых дома, кирпичных, пятиэтажных, кровля металл по дереву. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 200 кв. м, угроза распространения по зданиям", - сообщается на сайте ведомства.

Эвакуировано 100 человек, уточнили в МЧС.

Кроме того, сообщается, что организован пункт временного размещения (ПВР) в школе №4.

"05.40 локализация на площади 500кв.м. По предварительным данным пострадавших нет", - информирует сайт спасательного ведомства.

По данным подмосковного МЧС, привлекаемые силы и средства: 104 человека,36 единиц техники, в том числе от МЧС России - 65 человек, 20 единиц техники.

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