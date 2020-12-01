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Производство вакцины от COVID-19 в Москве запустят до конца года

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Производство вакцины от коронавируса на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" начнется до конца года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом Ефимов сказал в интервью радиостанции "Вести ФМ" во вторник.

Ранее сообщалось, что компания "Р-Фарм" планирует запустить производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в технополисе в январе.

Производство займет площадь около 20 тыс. квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест.

В настоящее время работы по возведению завода практически завершены, и производитель приступает к оснащению площадки оборудованием.

Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Ефимов Москва Коронавирус Спутник V

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