Реанимационный блок открыли в COVID-госпитале на ВДНХ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл в павильоне №75 ВДНХ реанимационное отделение резервного госпиталя для пациентов с коронавирусом.

"Резервные госпитали, созданные в Москве, несут огромную нагрузку. По сути дела, половина из всех мощностей, которые заняты по ковиду, это специализированные корпуса, которые сделаны для борьбы с инфекцией", - сказал Собянин журналистам.

Он отметил, что несмотря на то, что этих мощностей госпиталей достаточно, увеличиваются не только их объемы, но и качество и оснащенность.

"Здесь на ВДНХ создана уникальная реанимационная система, имеющая более 200 коек, оснащенных самым современным оборудованием. Более того, созданы специализированные самые современные лаборатории", - отметил мэр Москвы. По его словам, на ВДНХ установлено диагностическое оборудование, которого нет в других клиниках.

"С сегодняшнего дня, с вводом реанимационного отделения, здесь можно будет не только оказывать помощь очень тяжелым больным, но и вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь", - добавил Собянин.

Резервный коронавирусный госпиталь на ВДНХ был создан за несколько недель в апреле-мае, а затем законсервирован. Первых пациентов терапевтический сектор госпиталя на 1152 койки (плюс 48 коек интенсивной терапии) принял в октябре. На лечении в госпитале находились 907 пациентов, из них в палатах интенсивной терапии - 38 человек.

Открытый реанимационный блог госпиталя рассчитан на 208 коек, размещенных в 24 палатах.

Реанимационные койки оборудованы специальными консолями для подачи трех видов медицинских газов - кислорода, вакуума и сжатого воздуха - для проведения полного комплекса респираторной (дыхательной) поддержки пациентам, включая применение инвазивных и неинвазивных методов.

Оборудование позволит оказывать все виды помощи для лечения не только COVID-19, но и сопутствующих осложнений, а также хронических заболеваний. Шесть коек предназначены для проведения процедур гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью.

Первых пациентов реанимационный блок резервного госпиталя на ВДНХ должен принять 4 декабря.

Сейчас в Москве прием пациентов с COVID-19 ведут пять резервных госпиталей: в Ледовом дворце "Крылатское", КВЦ "Сокольники", АТЦ "Москва", в павильоне № 75 ВДНХ, а также на территории ГКБ №40 в Коммунарке, в которых развернуто более 6 тыс. коек.

Кроме того, свыше 3 тыс. коек имеется в резервных корпусах в 15 городских больницах. Лечение в резервных госпиталях проходят свыше 3,5 тыс. пациентов.