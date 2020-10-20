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Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19

Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 на ВДНХ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Москве пациентов со средней тяжестью заболевания коронавирусом принимают еще два временных госпиталя, организованных на базе ВДНХ и автомобильного торгового центра (АТЦ) "Москва", сообщает во вторник столичный департамент здравоохранения.

"Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. (...) При поступлении (...) проводится спектр необходимых анализов и исследований", - говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточняют, что во временные госпитали поступают пациенты с легкой и средней тяжестью течения заболевания.

Департамент здравоохранения отмечает, что временные госпитали Москвы были подготовлены к работе весной 2020 года. Они являются полноценными инфекционными клиниками и оснащены необходимым медицинским оборудованием – передвижными рентген-аппаратами и мобильными компьютерными томографами. Здесь обустроены палаты интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей №24, в АТЦ "Москва" – за городской клинической больницей имени Юдина.

Ранее – в начале октября – первых пациентов с коронавирусом приняли временные госпитали в ледовом дворце "Крылатское" и на территории конгрессно-выставочного центра "Сокольники".

Хроника коронавируса. Октябрь.

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